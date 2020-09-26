В Москве утвердили единый стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах
Россия и мир
Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в московских стационарах.
«За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что тактика лечения пациентов подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.
«За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что тактика лечения пациентов подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.
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