В Москве утвердили единый стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах

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Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в московских стационарах.«За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она добавила, что тактика лечения пациентов подбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.