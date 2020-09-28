Пашинян уверен, что РФ при необходимости обеспечит безопасность Армении
Россия и мир
Премьер Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что в случае необходимости Россия окажет помощь Еревану для обеспечения безопасности Армении, применив свои ВС, что предусмотрено договором между двумя странами, передает РИА «Новости».
В интервью Bild Пашинян напомнил, что Москва и Ереван подписывали соглашения в сфере обороны, также страны имеют общую систему ПВО.
Боевые действия в Нагорном Карабахе снова вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
В интервью Bild Пашинян напомнил, что Москва и Ереван подписывали соглашения в сфере обороны, также страны имеют общую систему ПВО.
Боевые действия в Нагорном Карабахе снова вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
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