По данным СМИ, власти Москвы в течение двух недель могут вновь объявить самоизоляцию

11.21 Понедельник, 5 октября 2020
Россия и мир
Власти Москвы обсуждают несколько сценариев по ужесточению мер для борьбы с распространением коронавируса. Самый жесткий вариант предполагает возвращение пропускного режима, действовавшего в столице весной этого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к мэрии.

По словам источника, московские власти оказались в затруднительном положении, необходимо подобрать аргументы и предпринять шаги, которые позволят помочь в борьбе с коронавирусом и не сильно повлияют на бизнес.

Еще один источник, близкий к правительству Москвы, заявил, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель, передает gazeta.ru.
© Вечерние ведомости
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