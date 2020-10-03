По данным Wall Street Journal, Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19
Россия и мир
Президент США Дональд Трамп не сообщил о первом положительном результате теста на COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Трамп в четверг вечером уже получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19... После чего сдал второй, более точный тест на коронавирус... Вместе с этим он попросил советников не разглашать эту информацию», - пишет издание.
Как напоминает iz.ru, 1 октября в эфире телеканала Fox News Трамп заявил, что только ожидает результатов теста на COVID-19 после выявления заражения у своей помощницы Хоуп Хикс. Официально о заражении Трамп объявил ночью 2 октября.
«Трамп в четверг вечером уже получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19... После чего сдал второй, более точный тест на коронавирус... Вместе с этим он попросил советников не разглашать эту информацию», - пишет издание.
Как напоминает iz.ru, 1 октября в эфире телеканала Fox News Трамп заявил, что только ожидает результатов теста на COVID-19 после выявления заражения у своей помощницы Хоуп Хикс. Официально о заражении Трамп объявил ночью 2 октября.
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