Названы города России с самым высоким уровнем заработной платы

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Наиболее высокий уровень заработной платы среди городов России наблюдается в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».По данным аналитиков, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве (103,1 тысячи рублей). В Южно-Сахалинске и Салехарде 97,4 и 94,9 тысячи рублей соответственно. В топ-5 также вошли Сургут (77 тыс. рублей) и Ханты-Мансийск (75,4 тыс.).В своем исследовании эксперты опирались на соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.Самое низкое соотношение в городе Шахты (Ростовская область), где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале, Элисте и Иваново.