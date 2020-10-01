Более 73 процента россиян не хотят делать прививку от коронавируса

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Около 23 процентов россиян выразили готовность привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование партии «Единая Россия». Не готовы к вакцинации 73 процентов. Четыре процента участников опроса сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна.Кроме того, отмечается, что 93 процента опрошенных высказались за добровольную вакцинацию, в то время как лишь 7 процентов респондентов заявили об обратном.24 процента опрошенных также рассказали, что хотели бы воспользоваться российской вакциной от коронавируса. 13 процентов предпочли бы иностранное средство. 63 процента заявило, что для них важна эффективность вакцины в независимости от страны производства.