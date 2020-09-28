Власти НКР призвали жителей Азербайджана покинуть города

15.40 Воскресенье, 4 октября 2020
Россия и мир
Фото: BBC
Сегодня, 4 октября, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Армия обороны нанесла удары по военным объектам Азербайджана и уничтожила военный аэродром. Об этом сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян на странице в Fаcebook.

«По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью обезвредить военные объекты, расположенные в городе Гянджа», — написал Ваграм Погосян.

Он также призвал жителей Азербайджана покинуть крупные города, отметив, что объекты в этих городах стали целями Армии обороны НКР после того, как азербайджанские военные обстреляли Степанакерт: «Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь»

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило об обстреле Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении. Кроме того, добавили в ведомстве, обстрелу подвергаются города Тертер и Горадиз в Физулинском районе.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане — частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Помощник президента Азербайджана утверждает, что лидер Нагорно-карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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