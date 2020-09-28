Власти НКР призвали жителей Азербайджана покинуть города

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 4 октября, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Армия обороны нанесла удары по военным объектам Азербайджана и уничтожила военный аэродром. Об этом сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян на странице в Fаcebook.«По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью обезвредить военные объекты, расположенные в городе Гянджа», — написал Ваграм Погосян.Он также призвал жителей Азербайджана покинуть крупные города, отметив, что объекты в этих городах стали целями Армии обороны НКР после того, как азербайджанские военные обстреляли Степанакерт: «Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь»Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило об обстреле Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении. Кроме того, добавили в ведомстве, обстрелу подвергаются города Тертер и Горадиз в Физулинском районе.В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане — частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.Помощник президента Азербайджана утверждает, что лидер Нагорно-карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение.