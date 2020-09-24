Профсоюз журналистов требует провести расследование гибели Ирины Славиной

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Профсоюз журналистов и работников СМИ требует провести расследование по факту смерти Ирины Славиной, покончившей с собой у здания местного главка МВД.«Наша организация уверена, что в произошедшем имеются явные признаки преступления, предусмотренного 110 ст. Уголовного кодекса РФ («Доведение до самоубийства»). Мы требуем провести расследование», — заявил профсоюз журналистов и работников СМИ на своем канале в Telegram.Профсоюз журналистов также рассказал в своем telegram-канале, что нижегородское независимое издание «Koza.Press» много лет подвергалось систематическому давлению и преследованию со стороны властей.«Перед самосожжением Ирина обвинила в произошедшем государство. Незадолго до этого, как теперь стало принято, на рассвете, в ее квартире в очередной раз прошел обыск. Он был произведен в унизительной форме», — пишет профсоюз.Напомним, что вчера, 2 сентября, в Нижнем Новгороде прошло стихийное шествие памяти главного редактора онлайн-издания Koza.