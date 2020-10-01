Полицейского, который выписал поддельную справку в деле Ефремова, уволили
Россия и мир
Фото: ТАСС
В Подмосковье уволили сотрудника полиции из-за того, что он выписал поддельную справку. В ней говорилось, что гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место. Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, руководство участкового тоже привлекут к дисциплинарной ответственности.
«Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области проведена проверка по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского Отдела полиции справки с несоответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце города Москвы, — сообщила Татьяна Петрова, — По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности».
Ранее, на одном из заседаний суда первой инстанции по делу Ефремова, адвокат Эльман Пашев выжимку из справки участкового, где сообщалось, что погибшему Сергею Захарову Ирина Стерхова сдавала койко-место в своей квартире в Подмосковье. Хотя сама Стерхова утверждает, что являлась погибшему гражданской женой. На основании этого она требует признать ее потерпевшей.
«Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области проведена проверка по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского Отдела полиции справки с несоответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце города Москвы, — сообщила Татьяна Петрова, — По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности».
Ранее, на одном из заседаний суда первой инстанции по делу Ефремова, адвокат Эльман Пашев выжимку из справки участкового, где сообщалось, что погибшему Сергею Захарову Ирина Стерхова сдавала койко-место в своей квартире в Подмосковье. Хотя сама Стерхова утверждает, что являлась погибшему гражданской женой. На основании этого она требует признать ее потерпевшей.
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