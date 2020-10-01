Полицейского, который выписал поддельную справку в деле Ефремова, уволили

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Подмосковье уволили сотрудника полиции из-за того, что он выписал поддельную справку. В ней говорилось, что гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место. Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, руководство участкового тоже привлекут к дисциплинарной ответственности.«Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области проведена проверка по факту выдачи участковым уполномоченным полиции Котельниковского Отдела полиции справки с несоответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 8 июня на Садовом кольце города Москвы, — сообщила Татьяна Петрова, — По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности».Ранее, на одном из заседаний суда первой инстанции по делу Ефремова, адвокат Эльман Пашев выжимку из справки участкового, где сообщалось, что погибшему Сергею Захарову Ирина Стерхова сдавала койко-место в своей квартире в Подмосковье. Хотя сама Стерхова утверждает, что являлась погибшему гражданской женой. На основании этого она требует признать ее потерпевшей.