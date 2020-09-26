В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 563 человека.Больше всего новых заражённых зарегистрировано в Москве (2884 человека), Санкт-Петербурге (358), Московской (259), Ростовской (219) и Нижегородской (199) областях.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровело 975 859 человек.