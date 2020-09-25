В 2021 году в России запланированы масштабные учения по гражданской обороне

16.34 Пятница, 2 октября 2020
Россия и мир
В 2021 году в России запланированы масштабные учения по гражданской обороне под руководством Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Так, в министерстве заявили, что 2 октября в РФ проходит тренировка по ГО с оповещением населения.

«Сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Зиничева.
© Вечерние ведомости
В Свердловской области завоют сирены
25 сентября 2020
Сегодня на Среднем Урале завоют сирены
02 октября 2020
В Краснотурьинске сотрудникам фирмы выплатили долг по зарплате в размере 1,5 млн рублей
28 сентября 2020
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
29 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Урале получило продолжение «дело МУГИСО»

Оперативники ФСБ и СКР работают по показаниям Виталия Сиволапа о давлении в СИЗО
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:50 В Среднеуральске отремонтировали дорогу, на которую несколько месяцев жаловались местные жители
16:49 С начала года в Прикамье вручено 19 тысяч подарков новорожденным
16:45 Жители столицы Прикамья смогут выбрать новый облик двух пермских скверов на сайте «Управляем вместе»
16:41 На маршруте «Ласточек» из Краснокамска в Пермь сократилось время в пути и добавились две остановки
16:37 Екатеринбуржец, избивший собаку в лифте, предстанет перед судом
16:35 У управленцев Прикамья есть сутки, чтобы зарегистрироваться на крупнейший кадровый конкурс региона
16:32 Школы Пермского края подключились к «Горьковке»
16:22 В столице Прикамья установят около 200 контейнеров для сбора бумаги и картона
16:15 Электрички на Свердловской железной дороге перейдут на зимнее расписание
16:10 Прикамские школьники смогут возвращаться к учебе без справки об эпидблагополучии в семье
15:53 В Екатеринбурге проверили тонированные автомобили
15:35 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
14:59 Уральский лётчик Дамир Юсупов стал почётным гражданином Полевского
14:37 В общественный транспорт Екатеринбурга не пускают без масок
14:18 Внесён проект бюджета Прикамья на следующий год
14:09 На Исети в Екатеринбурге пройдёт субботник
13:47 Свердловчанка предстанет перед судом из-за смерти своей дочки
13:21 В Екатеринбурге началась Международная туристическая выставка
13:10 Больше трети заболевших коронавирусом в Прикамье – старше 65 лет
13:06 Достроить проблемный объект на Толмачева, 15 в Перми планируется в 2022 году
13:03 В Прикамье выявлено 83 случая коронавируса
12:55 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
12:49 7 октября Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края
Все новости
16:59 Президент Франции Макрон заявил о переброске 300 сирийских боевиков в Азербайджан
16:34 В 2021 году в России запланированы масштабные учения по гражданской обороне
16:24 Власти Армении обвинили Азербайджан в ударе по Степанакерту
15:14 Вице-премьер РФ Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции
15:10 Власти Ливана заочно арестовали двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
15:02 Столичные власти рекомендовали московским предприятиям перевести на удалёнку до 50% сотрудников
14:44 Певица Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников по пути к Степанакерту
14:22 Компания «Хонда» объявила об уходе из Формулы-1 по окончании сезона 2021 года
14:15 Белоруссия вводит ответные санкции в отношении ряда официальных лиц ЕС
14:06 В Кремле оценили возможность введения жестких ограничений из-за коронавируса
13:20 Академик РАН предсказал, что РФ справится с распространением коронавируса к концу 2021 года
13:07 В Армении заявили о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе
13:02 Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом
13:00 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
17:09 Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
17:01 Собянин обязал работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на удаленку
16:54 Власти Дании разрешили эксплуатацию «Северного потока — 2»
16:50 Половина подмосковных школ уйдет на каникулы с пятого октября
16:43 В Минобороны Армении сообщили о третьем сбитом за день самолете ВВС Азербайджана
16:36 Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина «безосновательны и оскорбительны»
13:23 В России выявили еще 8 945 случаев COVID-19
12:02 Пастух из Калмыкии получит миллион рублей за помощь в поимке беглых заключенных
11:57 В центре Лондона появился памятник волшебнику Гарри Поттеру
11:42 Власти РФ продлили программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года
Новости России и мира
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
Все новости