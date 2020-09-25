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В 2021 году в России запланированы масштабные учения по гражданской обороне под руководством Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Так, в министерстве заявили, что 2 октября в РФ проходит тренировка по ГО с оповещением населения.«Сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Зиничева.