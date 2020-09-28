Власти Армении обвинили Азербайджан в ударе по Степанакерту

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Азербайджанские войска ударили по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его данным, в результате обстрела пострадало много мирных жителей. Также был нанесен урон гражданской инфраструктуре.Кроме того, единый армянский информационный центр сообщил о попадании снаряда в мост на реке Акари, связывающий Армению с Карабахом.Напомним, бои начались 27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор.