Вице-премьер РФ Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции

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Вице-премьер России Голикова заявила, что во введении режима самоизоляции не будет необходимости, если граждане будут строго соблюдать все меры предосторожности. Об этом сообщает РИА «Новости».«80—85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности. И на сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами», — подчеркнула она.Голикова также предостерегла от самолечения и призвала при первых симптомах заболевания вызывать врача.