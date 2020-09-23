Певица Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников по пути к Степанакерту

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Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российская певица Юлия Чичерина вместе с мужем попала под обстрел азербайджанских беспилотников по пути к Степанакерту, передает MK.ru.Ранее певица сообщила в Telegram, что отправляется на передовую в Нагорный Карабах, где разворачиваются боевые действия. Ее муж Сухраб Раджабов сообщил, что певица таким образом хочет поддержать объявившую о независимости республику, передает ren.tv.