Компания «Хонда» объявила об уходе из Формулы-1 по окончании сезона 2021 года
Россия и мир
Компания «Хонда» сообщила, что покинет чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 по окончании сезона 2021 года. Об этом информирует пресс-служба японской компании.
В данный момент концерн поставляет двигатели для команд «Ред Булл», «Альфа Таури» и «Макларен». В сотрудничестве с этими командами «Хонда» одержала три победы в прошлом сезоне и две победы в 2020 году.
В данный момент концерн поставляет двигатели для команд «Ред Булл», «Альфа Таури» и «Макларен». В сотрудничестве с этими командами «Хонда» одержала три победы в прошлом сезоне и две победы в 2020 году.
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