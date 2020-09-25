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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Об этом американский лидер сообщил в пятницу у себя в Twitter. По его словам, они немедленно уйдут на самоизоляцию и начнут процесс лечения. «Мы справимся с этим вместе», - пообещал президент США.Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у ближайшей помощницы американского президента Хоуп Хикс. После этого, по словам Трампа, он вместе с женой сдал тесты на коронавирус.