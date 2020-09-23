В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 054 человека.Больше всего новых заражённых в Москва (2704 человек), Санкт-Петербурге (302), Московской (244), Ростовской (209), Нижегородской (191) областях.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.