Власти Дании разрешили эксплуатацию «Северного потока — 2»

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Копенгаген выдал компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении Энергетического агентства (DEA) страны.В агентстве указали, что таким образом была удовлетворена просьба оператора «Северного поток — 2» от 18 ноября прошлого года. При этом там отметили, что выдача разрешения связана с многочисленными условиями, которые должны гарантировать безопасность работу трубопровода, передает РИА «Новости».Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению российского газопровода «Северный поток — 2», напоминает gazeta.ru.