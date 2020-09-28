В Минобороны Армении сообщили о третьем сбитом за день самолете ВВС Азербайджана
Россия и мир
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о третьем сбитом самолете, принадлежащем Военно-воздушным силам Азербайджана, передает РИА «Новости».
«Не успел написать два, стало 3 самолета», - написал Ованнисян. Таким образом, за 1 октября это уже третий самолет ВС Азербайджана, сбитый подразделениями Армии обороны Нагорного Карабаха.
В Баку заявили, что все военные самолеты и вертолеты находятся в строю, и опровергли информацию о сбитых аппаратах.
Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Азербайджан объявил о «контрнаступлении» в ответ на обстрел со стороны Армении, сообщает «Интерфакс».
«Не успел написать два, стало 3 самолета», - написал Ованнисян. Таким образом, за 1 октября это уже третий самолет ВС Азербайджана, сбитый подразделениями Армии обороны Нагорного Карабаха.
В Баку заявили, что все военные самолеты и вертолеты находятся в строю, и опровергли информацию о сбитых аппаратах.
Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Азербайджан объявил о «контрнаступлении» в ответ на обстрел со стороны Армении, сообщает «Интерфакс».
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