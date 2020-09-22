В центре Лондона появился памятник волшебнику Гарри Поттеру
Россия и мир
Памятник известному на весь мир волшебнику Гарри Поттеру появился на площади Лестер-сквер в центре Лондона, сообщает агентство Press Association.
Мемориал воздвигли недалеко от кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Бронзовый монумент представляет собой волшебника, летящего на метле. Он одет в форму для игры в квиддич и сидит на метле «Нимбус-2000», передает РБК.
Напомним, семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 годы, принесли Джоан Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.
Мемориал воздвигли недалеко от кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Бронзовый монумент представляет собой волшебника, летящего на метле. Он одет в форму для игры в квиддич и сидит на метле «Нимбус-2000», передает РБК.
Напомним, семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 годы, принесли Джоан Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.
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