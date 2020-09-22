В центре Лондона появился памятник волшебнику Гарри Поттеру

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Памятник известному на весь мир волшебнику Гарри Поттеру появился на площади Лестер-сквер в центре Лондона, сообщает агентство Press Association.Мемориал воздвигли недалеко от кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Бронзовый монумент представляет собой волшебника, летящего на метле. Он одет в форму для игры в квиддич и сидит на метле «Нимбус-2000», передает РБК.Напомним, семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 годы, принесли Джоан Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.