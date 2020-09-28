Полёты российских самолётов-амфибий Бе-200ЧС вызвали беспокойство жителей Антальи

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В Турции потребовали объяснений у самолетов-амфибий Бе-200ЧС из России, которые были арендованы для борьбы с лесными пожарами и чьи полёты «вызвали беспокойство» жителей Антальи, пишет газета Milliyet.Сообщается, что вечером 28 сентября самолеты, выполняли полеты в одном из районов города. Издание указывает, что, увидев воздушные судна, жители Антальи выразили беспокойство, когда самолеты после забора воды достаточно близко к жилым зданиям, передает lenta.ru.Отмечается, что самолеты принимали участие в тушении лесных пожаров в городе Кёйджегиз (провинция Мугла).