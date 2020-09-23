Песков опроверг информацию о введении карантина в администрации президента

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Сообщения о введении строгих карантинных мер и особого режима работы в администрации президента из-за коронавируса не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.Он подчеркнул, что среди кремлевских чиновников есть заболевшие, переболевшие и болеющие. Песков заявил, что это естественный процесс и особых мер карантина нет.Отметим, что ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым все, кто встречаются с Путиным, предварительно проходят двухнедельный карантин.