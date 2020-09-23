Все шестеро сбежавших из колонии в Дагестане задержаны

© Вечерние ведомости

Шестеро осужденных, совершивших побег из колонии в Дагестане, задержаны, сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро ФСИН России. Они были задержаны на территории Калмыкии. Подробности операции пока не разглашаются.Как напоминает rg.ru, побег из колонии строгого режима, расположенной возле дагестанского поселка Шамхал-Термен, в ночь на 23 сентября совершили шесть рецидивистов. Прокопав тоннель, они скрылись в неизвестном направлении.