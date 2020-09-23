Все шестеро сбежавших из колонии в Дагестане задержаны

16.28 Среда, 30 сентября 2020
Россия и мир
Шестеро осужденных, совершивших побег из колонии в Дагестане, задержаны, сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро ФСИН России. Они были задержаны на территории Калмыкии. Подробности операции пока не разглашаются.

Как напоминает rg.ru, побег из колонии строгого режима, расположенной возле дагестанского поселка Шамхал-Термен, в ночь на 23 сентября совершили шесть рецидивистов. Прокопав тоннель, они скрылись в неизвестном направлении.
© Вечерние ведомости
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