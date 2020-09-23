Все шестеро сбежавших из колонии в Дагестане задержаны
Россия и мир
Шестеро осужденных, совершивших побег из колонии в Дагестане, задержаны, сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро ФСИН России. Они были задержаны на территории Калмыкии. Подробности операции пока не разглашаются.
Как напоминает rg.ru, побег из колонии строгого режима, расположенной возле дагестанского поселка Шамхал-Термен, в ночь на 23 сентября совершили шесть рецидивистов. Прокопав тоннель, они скрылись в неизвестном направлении.
Как напоминает rg.ru, побег из колонии строгого режима, расположенной возле дагестанского поселка Шамхал-Термен, в ночь на 23 сентября совершили шесть рецидивистов. Прокопав тоннель, они скрылись в неизвестном направлении.
Ученик элитной екатеринбургской гимназии попался на краже чипсов
23 сентября 2020
23 сентября 2020
В Екатеринбурге пропал 28-летний мужчина
22 сентября 2020
22 сентября 2020
В Свердловской области мужчине вынесли приговор за убийство
22 сентября 2020
22 сентября 2020