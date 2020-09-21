Власти Великобритании ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

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Великобритания ввела персональные санкции против нескольких высокопоставленных белорусских чиновников, а также Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.Как сообщает Sky News со ссылкой на МИД Великобритании, санкции подразумевают запрет на въезд и заморозку активов. Как отмечают британские дипломаты, рестрикции введены в отношении тех, кто причастен «к серьезному нарушения прав человека в Белоруссии».Санкционный список опубликован на сайте МИД Великобритании.