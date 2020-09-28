Никол Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика рассматривает возможность признания независимости Нагорного Крабаха, сообщает «Интерфакс».«Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны», — отметил Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.Как напоминает lenta.ru, столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку сообщил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения заявила, что Азербайджан напал на непризнанную республику.