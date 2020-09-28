Московские власти ввели домашний и удаленный режимы
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице домашнего и удаленного режимов с 28 сентября по 28 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте mos.ru.
Согласно документу, гражданам старше 65 лет, а также москвичам с хроническими заболеваниями необходимо не покидать места проживания. Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Напомним, что 29 сентября Собянин продлил на неделю осенние школьные каникулы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице.
Согласно документу, гражданам старше 65 лет, а также москвичам с хроническими заболеваниями необходимо не покидать места проживания. Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Напомним, что 29 сентября Собянин продлил на неделю осенние школьные каникулы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице.
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