Московские власти ввели домашний и удаленный режимы

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице домашнего и удаленного режимов с 28 сентября по 28 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте mos.ru.Согласно документу, гражданам старше 65 лет, а также москвичам с хроническими заболеваниями необходимо не покидать места проживания. Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленный режим работы.Напомним, что 29 сентября Собянин продлил на неделю осенние школьные каникулы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице.