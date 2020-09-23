Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

За пять лет российские военные полностью уничтожили «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом «Красной звезде» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что миссия России в Сирии была необходимой:«Задача, поставленная верховным главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация "Исламское государство" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию. Главное — ИГИЛ окончательно разгромлена. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушены финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения», - заявил Шойгу.По словам министра, сирийские войска при поддержке российской авиации освободили от террористов 1024 населенных пункта, под контроль правительства перешло 88% территории страны. Всего было уничтожено 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков, а также более 133 тыс. объектов их инфраструктуры.