Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа худшим президентом в истории страны. Об этом политик заявил в ходе первых дебатов между кандидатами в президенты.«Это президент, который портит всё. Вы — худший президент, который когда-либо был в Америке», — заявил он.Дебаты началось с перепалок между кандидатами - Трамп несколько раз перебивал Байдена, из-за чего последний попросил его «заткнуться». Трансляцию теледебатов показывали центральные телеканалы США.Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября.