Путин собирается сделать прививку от коронавируса
Россия и мир
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил о своем намерении поставить прививку от коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке", - сказал представитель Кремля, добавив, что "для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, необходимо поставить прививку".
Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, когда именно президент намерен воспользоваться вакциной и будет ли он ждать окончания третьей фазы клинических испытаний, однако пообещал, что эта информация будет публичной.
"В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке", - сказал представитель Кремля, добавив, что "для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, необходимо поставить прививку".
Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, когда именно президент намерен воспользоваться вакциной и будет ли он ждать окончания третьей фазы клинических испытаний, однако пообещал, что эта информация будет публичной.
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