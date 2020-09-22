Путин собирается сделать прививку от коронавируса

17.25 Вторник, 29 сентября 2020
Россия и мир
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил о своем намерении поставить прививку от коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке", - сказал представитель Кремля, добавив, что "для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, необходимо поставить прививку".

Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, когда именно президент намерен воспользоваться вакциной и будет ли он ждать окончания третьей фазы клинических испытаний, однако пообещал, что эта информация будет публичной.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
Дамир Юсупов призвал свердловчан поставить прививку
22 сентября 2020
Екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа на рынке
28 сентября 2020
Путин наградил свердловского железнодорожника знаком отличия
22 сентября 2020
В Свердловской области поставлены первые прививки от COVID-19
25 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию

Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
20:27 В Екатеринбурге из-за пожара из дома эвакуировались 74 человека
20:03 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
19:22 На дорогах Свердловской области к концу года будет работать 372 комплекса видеофиксации
18:53 97% домов в Екатеринбурге подключены к отоплению
18:21 В Свердловской области проведено 10479 исследований проб на коронавирус
18:11 Свердловчанина приговорили к 9 годам лишения свободы из-за ДТП, в котором погибли 2 девушки
18:07 «Академия первых» объявляет набор пермских школьников по 6 направлениям
18:03 Определен участок для строительства экотехнопарка по переработке мусора для севера Прикамья
18:00 В 20 территориях Прикамья открылся 21 центр «Точка роста»
17:56 Заключены контракты на техобследование пяти долгостроев Перми
17:48 Екатеринбургская «Синара» встретится с «Голден Игл»
17:43 В Пермском крае молодым мамам помогут открыть свой бизнес
17:34 В Красноуральске свердловчанину назначили реальный срок за неуплату алиментов
17:12 Роспотребнадзор устроил конкурс агитационных плакатов по профилактике гриппа в Екатеринбурге
16:56 В больницах Свердловской области увеличивают число коек для больных COVID-19
16:37 В столице Урала стартовала Универсиада-2020
16:16 Муниципальный долг Екатеринбурга уменьшился всего на 12 миллионов рублей
16:10 СКР начал проверку после нападения собак на женщину с ребенком в Екатеринбурге
15:49 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
15:46 Свердловские власти не будут вмешиваться в конфликт между Сергием и РПЦ
15:21 Жители целого района в Нижнем Тагиле остались без света
14:58 Школьные каникулы в Свердловской области продлевать не будут
14:57 На фестивале «Просвет» пермяки смогут управлять подсветкой телебашни
Все новости
19:05 Дети из малообеспеченных семей могут получить в следующем году удвоенное пособие
17:25 Путин собирается сделать прививку от коронавируса
16:46 Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке
16:17 Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан
15:50 Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян
15:24 Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
15:02 В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса
14:27 В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%
14:04 Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию
13:36 Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
13:23 В России коронавирусом заболели еще 8 232 человека
13:07 Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России
12:45 Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве
16:30 Белорусская писательница Светлана Алексиевич уехала в Германию
16:21 Более 5 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V»
16:06 Послы Евросоюза одобрили расширение санкций против РФ
15:48 Синоптики рассказали об аномальной погоде зимой в России
15:40 В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
15:11 Эпидемиолог дал прогноз по выходу России на плато по коронавирусу
14:45 В АБР сообщили о риске для сегмента кредитных карт
14:22 Навальный подтвердил встречу с Меркель в немецкой клинике
12:39 В России выявили еще 8 135 случаев COVID-19
14:04 Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию
13:26 Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30 человек
Новости России и мира
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:13
23/09
 В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
12:35
23/09
 На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
Все новости