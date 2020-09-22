Путин собирается сделать прививку от коронавируса

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о своем намерении поставить прививку от коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке", - сказал представитель Кремля, добавив, что "для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, необходимо поставить прививку".Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, когда именно президент намерен воспользоваться вакциной и будет ли он ждать окончания третьей фазы клинических испытаний, однако пообещал, что эта информация будет публичной.