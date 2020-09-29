Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления о поддержке одной из сторон в карабахском конфликте подливают масла в огонь.«В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса», — сказал Песков.Песков отметил, Россия призывает все страны, особенно своих партнёров, сделать всё, чтобы убедить Армению и Азербайджан прекратить огонь и «вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».