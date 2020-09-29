Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке
Россия и мир
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления о поддержке одной из сторон в карабахском конфликте подливают масла в огонь.
«В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса», — сказал Песков.
Песков отметил, Россия призывает все страны, особенно своих партнёров, сделать всё, чтобы убедить Армению и Азербайджан прекратить огонь и «вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».
«В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса», — сказал Песков.
Песков отметил, Россия призывает все страны, особенно своих партнёров, сделать всё, чтобы убедить Армению и Азербайджан прекратить огонь и «вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».
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