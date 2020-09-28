Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.«Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность», — цитирует РИА Новости Чавушоглу.По словам главы МИД, нельзя ставить Армению и Азербайджан на одну плоскость, так как турецкое государство считает, что армянская сторона «оккупировала» азербайджанские территории.Напомним, что 27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».