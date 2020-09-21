Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

МВД подготовило поправки к ПДД, которые запретят эксплуатировать автомобили с летними шинами зимой и с шипованными покрышками летом. Проект постановления правительства, закрепляющий эти требования, размещен на портале правовой информации.Отмечается, что водителей также начнут штрафовать за нештатные ксеноновые лампы, за отключение штатного очистителя фар, за «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также за «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».В проекте документа указано, что по решению региональных властей летний и зимний периоды могут быть увеличены.На сегодняшний день данный проект обсуждается. Согласно планам, изменения вступят в законную силу с июня 2021 года.