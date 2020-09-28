Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о частичном переходе нижней палаты парламента на дистанционную форму работы из-за увеличения числа госпитализированных с коронавирусом депутатов за неделю."У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", - заявил Володин во вторник на заседании Госдумы.Председатель Госдумы также отметил, что заседания комитетов и круглых столов в Госдуме переходят в режим видеоконференций."Вы видите, рассадка депутатов в зале заседаний изменена, она претерпела коррективы... часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов", - сказал Володин.