Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
Россия и мир
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о частичном переходе нижней палаты парламента на дистанционную форму работы из-за увеличения числа госпитализированных с коронавирусом депутатов за неделю.
"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", - заявил Володин во вторник на заседании Госдумы.
Председатель Госдумы также отметил, что заседания комитетов и круглых столов в Госдуме переходят в режим видеоконференций.
"Вы видите, рассадка депутатов в зале заседаний изменена, она претерпела коррективы... часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов", - сказал Володин.
"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", - заявил Володин во вторник на заседании Госдумы.
Председатель Госдумы также отметил, что заседания комитетов и круглых столов в Госдуме переходят в режим видеоконференций.
"Вы видите, рассадка депутатов в зале заседаний изменена, она претерпела коррективы... часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов", - сказал Володин.
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