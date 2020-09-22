Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

На Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, но её отношения с Россией не подвержены времени и конъюнктуре. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов двух стран.«С учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.Путин также отметил, что у России и Белоруссии есть прочный фундамент на основе общей истории, культурных, духовных и родственных связей.