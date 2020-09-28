Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Курс евро обновил максимум с января 2016 года и перешел за отметку в 93,07 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 10:14 (мск). Курс доллара, в свою очередь, вырос на 66 копеек, до 79,74 рубля.Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти. Специалисты заявляют о том, что мировые цены на нефть падают в ожидании новых возможных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.Нефтяная смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 0,84% — до 42,51 доллара за баррель.