Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России
Россия и мир
Фото: РИА Новости
При самом благоприятном развитии событий, связанных с коронавирусом в России, показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — отметил он.
Собеседник агентства также заявил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан. Именно такой показатель, по его мнению, необходим для их эффективности.
"Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — отметил он.
Собеседник агентства также заявил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан. Именно такой показатель, по его мнению, необходим для их эффективности.
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28 сентября 2020