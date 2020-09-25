Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

При самом благоприятном развитии событий, связанных с коронавирусом в России, показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян."Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — отметил он.Собеседник агентства также заявил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан. Именно такой показатель, по его мнению, необходим для их эффективности.