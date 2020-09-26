Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил даты осенних школьных каникул из-за коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте градоначальника.
"Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", — говорится в документе.
Отмечается, что в указанный период дистанционных занятий не будет, но школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.
Детские сады продолжат работать в обычном режиме.
"Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", — говорится в документе.
Отмечается, что в указанный период дистанционных занятий не будет, но школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.
Детские сады продолжат работать в обычном режиме.
Цирк Екатеринбурга, возможно, возобновит работу в середине октября
21 сентября 2020
21 сентября 2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 139 человек
26 сентября 2020
26 сентября 2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 137 человек
25 сентября 2020
25 сентября 2020