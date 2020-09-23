Послы Евросоюза одобрили расширение санкций против РФ
Россия и мир
Послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против РФ за участие в строительстве Крымского моста. Об этом в своем Twitter сообщил представитель брюссельского корпункта радиостанции «Свобода» Рикард Южвяк.
Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.
На прошлой неделе источник в институтах ЕС подтвердил "Интерфаксу" возможность согласования комитетом данного вопроса, но отказался сообщать до решения Совета ЕС, кого и по какой причине затронут новые санкции.
Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.
На прошлой неделе источник в институтах ЕС подтвердил "Интерфаксу" возможность согласования комитетом данного вопроса, но отказался сообщать до решения Совета ЕС, кого и по какой причине затронут новые санкции.
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