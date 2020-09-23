Синоптики рассказали об аномальной погоде зимой в России

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Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году. Об этом говорится в «Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март», который опубликован на сайте Гидрометцентра, передает РИА «Новости».Согласно сообщению, в октябре в западных областях Северо-Западного федерального округа среднемесячная температура поднимется выше нормы, однако в Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже прошлогодних показателей.В ноябре же выше нормы температура будет на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии, однако в Магаданской области и на Чукотке температура опустится ниже средней, пишет «Газета.ru».