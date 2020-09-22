В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

15.40 Понедельник, 28 сентября 2020
Россия и мир
Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь Путина Песков.

По его словам, с первых часов возобновления военных действий министр иностранных дел Лавров был в контакте с коллегами из Армении и Азербайджана. Также по инициативе армянской стороны Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, напомнил Песков, передает РБК.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.
© Вечерние ведомости
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