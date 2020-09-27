Эпидемиолог дал прогноз по выходу России на плато по коронавирусу

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Россия может выйти на плато по коронавирусу в начале октября. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.«Я думаю, что сейчас заболеваемость ещё немного вырастет, и мы подойдём к плато, а потом начнётся постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — цитирует РИА Новости Малеева.Специалист отметил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где предусмотрены все необходимые меры.