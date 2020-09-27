Эпидемиолог дал прогноз по выходу России на плато по коронавирусу
Россия и мир
Фото: Reuters
Россия может выйти на плато по коронавирусу в начале октября. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.
«Я думаю, что сейчас заболеваемость ещё немного вырастет, и мы подойдём к плато, а потом начнётся постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — цитирует РИА Новости Малеева.
Специалист отметил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где предусмотрены все необходимые меры.
«Я думаю, что сейчас заболеваемость ещё немного вырастет, и мы подойдём к плато, а потом начнётся постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — цитирует РИА Новости Малеева.
Специалист отметил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где предусмотрены все необходимые меры.
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