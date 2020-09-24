В АБР сообщили о риске для сегмента кредитных карт
Россия и мир
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьёзные риски для банковской розницы, в частности для сегмента кредитных карт. Такой вывод следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, пишет РБК.
Предложенный правительством законопроект, по мнению банков, может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.
«Отдельные клиенты в целях получения доходов специально могут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд с оспариванием любых дополнительных услуг», — предупреждают банкиры.
Отмечается, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными.
Предложенный правительством законопроект, по мнению банков, может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.
«Отдельные клиенты в целях получения доходов специально могут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд с оспариванием любых дополнительных услуг», — предупреждают банкиры.
Отмечается, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными.
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