В АБР сообщили о риске для сегмента кредитных карт

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьёзные риски для банковской розницы, в частности для сегмента кредитных карт. Такой вывод следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, пишет РБК.Предложенный правительством законопроект, по мнению банков, может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.«Отдельные клиенты в целях получения доходов специально могут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд с оспариванием любых дополнительных услуг», — предупреждают банкиры.Отмечается, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными.