В Великобритании для испытания вакцины добровольцев заразят коронавирусом

© Вечерние ведомости

Великобритания проведет первые в мире испытания вакцин, в ходе которых добровольцам намеренно введут коронавирус. Исследование планируют начать в Лондоне в январе следующего года. Не только испытать на себе препарат, но и заразиться коронавирусом согласились около двух тысяч человек, пишет газета Financial Times. При этом по всему миру согласие на участие в подобных испытаниях выразили более 37 тыс. человек.Отметим, что препараты ранее разработали Оксфордский университет и Имперский колледж Лондона, сейчас их испытывают.