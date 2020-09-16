В Великобритании для испытания вакцины добровольцев заразят коронавирусом
Россия и мир
Великобритания проведет первые в мире испытания вакцин, в ходе которых добровольцам намеренно введут коронавирус. Исследование планируют начать в Лондоне в январе следующего года. Не только испытать на себе препарат, но и заразиться коронавирусом согласились около двух тысяч человек, пишет газета Financial Times. При этом по всему миру согласие на участие в подобных испытаниях выразили более 37 тыс. человек.
Отметим, что препараты ранее разработали Оксфордский университет и Имперский колледж Лондона, сейчас их испытывают.
Отметим, что препараты ранее разработали Оксфордский университет и Имперский колледж Лондона, сейчас их испытывают.
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