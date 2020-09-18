Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса

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Ситуацию с коронавирусом в России нужно держать под контролем, так как не хотелось бы возвращения к ограничительным мерам весны этого года. Об этом заявил Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.«У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — заявил Путин, передает РБК.Ранее в четверг сообщалось, что в Москве впервые с конца июня выявили более одной тысячи случаев заражения коронавирусом — 1050. Последний раз такой показатель был зарегистрирован 23 июня, отмечает lenta.ru.