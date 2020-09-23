В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

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Минтруд предложил установить величину прожиточного минимума в 2021 году на уровне 11653 рублей.«Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля», — сказал замглавы Минтруда России Андрей Пудов.Ранее Минтруд предложил определять прожиточный минимум не как стоимость условной потребительской корзины, а как часть среднедушевого дохода. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму на этой неделе, отмечает РИА «Новости».