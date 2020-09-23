В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Россия и мир
Новые правила проверки бытовых счетчиков вступают в силу в четверг, 24 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».
По новым правилам специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владельцы счетчиков могут получить доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика, передает издание «Ведомости».
Новые правила проверки бытовых счетчиков связаны с законом об интеллектуальном учете электроэнергии. Он вступил в силу 1 июля 2020 года.
По новым правилам специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владельцы счетчиков могут получить доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика, передает издание «Ведомости».
Новые правила проверки бытовых счетчиков связаны с законом об интеллектуальном учете электроэнергии. Он вступил в силу 1 июля 2020 года.
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