В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

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Новые правила проверки бытовых счетчиков вступают в силу в четверг, 24 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».По новым правилам специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владельцы счетчиков могут получить доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика, передает издание «Ведомости».Новые правила проверки бытовых счетчиков связаны с законом об интеллектуальном учете электроэнергии. Он вступил в силу 1 июля 2020 года.