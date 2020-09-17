В МИД РФ сообщили о расширении санкционного списка против ЕС

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Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза. Это сделано на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, заявила официальный представитель российского МИД Захарова.«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», — заявили в МИДе.Как отмечает «Интерфакс», в Брюсселе получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на территорию России, но не знают, почему его решили расширить.