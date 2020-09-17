В МИД РФ сообщили о расширении санкционного списка против ЕС
Россия и мир
Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза. Это сделано на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, заявила официальный представитель российского МИД Захарова.
«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», — заявили в МИДе.
Как отмечает «Интерфакс», в Брюсселе получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на территорию России, но не знают, почему его решили расширить.
«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», — заявили в МИДе.
Как отмечает «Интерфакс», в Брюсселе получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на территорию России, но не знают, почему его решили расширить.
Агрессивный ученик младших классов терроризирует школу Екатеринбурга
17 сентября 2020
17 сентября 2020
Нагрудные знаки «Горячее сердце» вручили юным свердловчанам
23 сентября 2020
23 сентября 2020