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Сбербанк официально представил новый логотип: это градиентный сине-жёлто-зелёный незаконченный круг с одной зелёной галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зелёном цвете, передает russian.rt.com.Ранее СМИ сообщали, что группа Сбербанк откажется от слова «банк» и будет работать под названием «Сбер».Как говорится на сайте компании, теперь вся компания действует под единым зонтичным брендом экосистемы, который ранее был применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика и СберФуд.