В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Евросоюз не признает легитимными инаугурацию и новый президентский срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое было опубликовано в четверг, 24 сентября.«ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», — говорится в тексте.В заявлении также отметили, что Евросоюз собирается провести переоценку отношений с Минском.