В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко
Россия и мир
Фото: ТАСС/БелТА/Андрей Стасевич
Евросоюз не признает легитимными инаугурацию и новый президентский срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое было опубликовано в четверг, 24 сентября.
«ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», — говорится в тексте.
В заявлении также отметили, что Евросоюз собирается провести переоценку отношений с Минском.
«ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», — говорится в тексте.
В заявлении также отметили, что Евросоюз собирается провести переоценку отношений с Минском.
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