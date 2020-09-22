Российский военный корабль «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном в Балтийском море
Россия и мир
Российский военный корабль «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном «Айс Роуз», в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны, сообщили в пресс-службе Балтийского флота ВМФ РФ.
«В результате столкновения пострадавших среди экипажа российского корабля корабле нет. Корпус малого противолодочного корабля «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии», — заявили там.
В настоящее время российский корабль своим ходом возвращается в Балтийск.
«В результате столкновения пострадавших среди экипажа российского корабля корабле нет. Корпус малого противолодочного корабля «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии», — заявили там.
В настоящее время российский корабль своим ходом возвращается в Балтийск.
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